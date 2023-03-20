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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик подерется с Ричардом Болотником 6 мая в Мексике

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (18-1) проведет следующий поединок против латвийца Ричарда Болотника (19-6), сообщает Matchroom Boxing.

Поединок пройдет в рамках вечера бокса в Гвадалахаре, Мексика, где также подерется абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2).

Гвоздик потерял титул чемпиона в бою с Артуром Бетербиевым (19-0) в 2019 году. После он ушел из бокса почти на 3,5 года. Возвращение украинца состоялось 11 февраля в бою против Хосуе Обандо (20-35). Гвоздик победил по очкам (60 — 54, 60 — 54, 60 — 54).

Болотник в прошлом бою одолел хорвата Хрвое Сепа (12-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 1 апреля 2022-го в Барселоне, Испания.

Бокс
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