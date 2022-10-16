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Сегодня, 09:19

Деонтей Уайлдер должен провести бой с Энди Руисом в 2023 году

Давид Хачатрян

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) вернулся на ринг после длительного простоя с убедительной победы в первом раунде над финским супертяжеловесом Робертом Хелениусом (31-4).

Таким образом, Всемирный боксерский совет в ближайшее время утвердит поединок Уайлдера и экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса-младшего (35-2), сообщает BoxingScene и журналист talkSPORT Майкл Бенсон. Бой должен состояться в 2023 году. Победитель противостояния станет обязательным претендентом на титул WBC, которым сейчас владеет Тайсон Фьюри (32-0).

Руис в прошлом бою одолел 43-летнего кубинца Луиса Ортиса (33-3) единогласным решением судей. Бой состоялся 4 сентября в Лос-Анджелесе, США.

Деонтей Уайлдер и&nbsp;Роберт Хелениус. Уайлдер отправил «Нордический кошмар» — в страну кошмаров

Бокс
Деонтей Уайлдер
Энди Руис
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