Деонтей Уайлдер должен провести бой с Энди Руисом в 2023 году

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) вернулся на ринг после длительного простоя с убедительной победы в первом раунде над финским супертяжеловесом Робертом Хелениусом (31-4).

Таким образом, Всемирный боксерский совет в ближайшее время утвердит поединок Уайлдера и экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса-младшего (35-2), сообщает BoxingScene и журналист talkSPORT Майкл Бенсон. Бой должен состояться в 2023 году. Победитель противостояния станет обязательным претендентом на титул WBC, которым сейчас владеет Тайсон Фьюри (32-0).

Руис в прошлом бою одолел 43-летнего кубинца Луиса Ортиса (33-3) единогласным решением судей. Бой состоялся 4 сентября в Лос-Анджелесе, США.