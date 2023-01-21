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Сегодня, 12:41

Экс-чемпион UFC Франсис Нганну может провести бой с Дереком Чисорой

Руслан Минаев
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Экс-чемпион UFC Франсис Нганну может провести бой против Дерека Чисоры, сообщил промоутер Калле Хауэрланд. На данный момент идут переговоры, чтобы организовать бой в Misfits Boxing — организации, основанной блогером KSI.

«Я хотел бы подписать с ним контракт, я думаю он бы идеально выписался в наш проект с Misfits. Мы можем подписать Нганну и Дерека Чисору, у которого много хороших боев», — цитирует Зауэрланда портал BJPenn.com.

Ранее Чисора заявлял, что готов подраться с Нганну.

Британец прошлый бой проиграл Тайсону Фьюри (33-0) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Источник: BJ Penn.com
Бокс
Дерек Чисора
Франсис Нганну
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Чисора хочет подраться с Нганну по правилам бокса