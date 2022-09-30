Эльбаев проиграл Ибрагимову нокаутом в первом раунде

30 сентября в Москве в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошел бой между бывшим бойцом UFC Хадисом Ибрагимовым и бойцом поп-MMA Даниялом Эльбаевым.

Ибрагимов одержал победу нокаутом в первом раунде.

24-летний Эльбаев последний бой провел в августе 2022 года на турнире промоушена Arena, одержав победу над Мурадом Гюлиевым техническим нокаутом в первом раунде.

27-летний Ибрагимов провел поединок с Сауло Кавалари в рамках Hardcore Boxing в сентябре этого года. Этот бой завершился ничьей решением судей.