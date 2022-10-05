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Сегодня, 14:01

Емельяненко назвал праздником решение IBA допустить россиян и белорусов до международных соревнований

Микеле Антонов
Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Боец Александр Емельяненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).

«Это здорово! Считаю, что спорт вне политики. Это здоровье нации, следующих поколений. Никакого отношения это не имеет к другим родам деятельности. Если вы меня спросите, как на заводе гайки крутить, я не смогу ответить. Так же и у спортсменов: они знают политические моменты из новостей, но что на самом деле происходит — не знает никто. Можно ли назвать это праздником для российского бокса? Соревнования — праздник не только для российского бокса, но и до зрителя, спортсмена. Нужно вести хороший образ жизни, радоваться этому», — сказал Емельяненко «СЭ».

Сегодня, 5 октября, Международная ассоциация бокса отменила отстранение российских и белорусских спортсменов.

В марте ассоциация отстранила россиян от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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