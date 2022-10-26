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Сегодня, 12:50

Емельяненко считает, что американский промоушен будет намеренно делать из Усика чемпиона

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский тяжеловес Александр Емельяненко в разговоре с «СЭ» высказался о том, насколько долго Александр Усик сможет оставаться лучшим боксером мира.

«Предел есть всегда и во всем. Молодежь всегда наступает на пятки. Появляются новые спортсмены, звезды, бойцы. Все будет зависеть от промоутерской компании. Тут много факторов. Зависит и от самого Усика, от молодежи, насколько быстро она будет прогрессировать. Если он выгоден американскому промоушену, то его будут беречь. Против него не будут выставлять сильных бойцов, чтобы не забрать у него пояс. Будут делать из него чемпиона, ставить ему удобных, хороших, выгодных бойцов», — сказал Емельяненко «СЭ».

Усик в своем последнем поединке в августе в Саудовской Аравии защитил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, победив раздельным решением судей британца Энтони Джошуа.

35-летний украинский боксер выиграл все свои 20 боев на профессиональном ринге.

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Емельяненко считает Усика лучшим бойцом в мире вне категорий