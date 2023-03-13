Эмиль Новрузов выступит на турнире Hardcore Boxing в Дубае

Сегодня, 18:01
18 марта в Дубае (ОАЭ) состоится первый международный турнир Hardcore Boxing, сообщает пресс-служба организации.
Чемпион Hardcore Boxing первой средней весовой категории Эмиль «Гладиатор» Новрузов проведет первую защиту титула в бою с экс-чемпионом WBA, экс-претендентом на титул чемпиона IBF Йейсоном Гонсалезом.
Мероприятие пройдет на Agenda Arena. Прямой эфир вечера бокса запланирован на ESPN.
Помимо Новрузова на ринг в Дубае выйдут Сослан Асбаров, Самат Абдырахманов, Руслан Файфер, Курейш Сагов, Али Балоев и Михаил Тарабрин.
Главным событием вечера станет бой между чемпионом чемпионом WBO-NABA, WBA-NABA, непобежденным американцем Джарреллом Миллером и экс-чемпионом мира WBA И WBF, экс-чемпионом WBA Oceania и экс-чемпионом IBF Australasian в тяжелом весе австралийцем Лукасом Брауном.