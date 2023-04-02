Энтони Джошуа бросил вызов Фьюри: «Мы не молодеем»

Бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) после победы над Джермейном Франклином (21-2) обратился к чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (33-0).

«Я выступаю ради фанатов, и мне хорошо известно, кого они хотят видеть моим следующим соперником, — сказал Джошуа после боя. — С кем вы хотите, чтобы я подрался?! Вы сказали Фьюри, так?!

Для меня было бы огромной честью сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC. Я стою прямо здесь и говорю с гордостью — это была бы честь для меня.

Тайсон, где бы ты ни был, если ты слышишь: ты знаешь мой менеджмент, ты знаком с моим промоутером, и у нас уже был диалог, — так что давай продолжим. Надеюсь, мы сможем договориться, ведь мы не молодеем".

Джошуа победил Франклина единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.