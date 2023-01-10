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Сегодня, 12:05

Энтони Джошуа должен подраться с непобежденным Демси Маккином в апреле

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) весной вернется на ринг ради боя с непобежденным австралийским боксером Демси Маккином (22-0). Об этом сообщил британский аналитик Адам Каттералл в подкасте Fight Disciples.

«Мне сказали, что он [Джошуа] будет драться с австралийским парнем Демси Маккином в апреле. Этот бой позволит ему вернуться на былые позиции», — сказал Каттералл.

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Энтони Джошуа
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