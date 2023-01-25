Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 11:15

Энтони Джошуа проведет бой против Джермена Франклина 1 апреля

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) встретится с американским боксером Джерменом Франклином (21-1) 1 апреля на стадионе «O2» в Лондоне, Великобритания, сообщает Sky Sports. Стороны находятся на финальной стадии заключения сделки.

Джошуа в прошлом бою проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Франклин проиграл впервые в карьере 26 ноября 2022-го. Он потерпел поражение от Диллиана Уайта (29-3) решением большинства судей (116-112, 116-112, 115-115).

Бокс
Энтони Джошуа
0
Читайте также
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Промоутер Цзю: «Тим готов захватить мир»