Энтони Джошуа заявил, что готов в декабре провести бой с Тайсоном Фьюри

Бывший чемпион в тяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа ответил на вызов со стороны соотечественника Тайсона Фьюри, который предложил ему провести бой.

«Я не веду переговоры онлайн, но если ты настроен серьезно, то обратись к моей промоутерской компании. Буду готов драться в декабре. По рукам», — написал Джошуа в Twitter.

20 августа Энтони Джошуа проиграл украинцу Александру Усику бой за титулы WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри заявил, что он ждет предложений о поединке с Усиком до 1 сентября. Если предложения его не устроят, он откажется от боя за статус абсолютного чемпиона.