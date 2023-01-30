Энтони Ярд: «Многие получают слабаков, а мне достаются эти русские монстры с мышцами и прессом»

Британский боксер Энтони Ярд (22-3) после поражения от чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) заявил, что он вернется и вновь попытается стать чемпионом мира.

«В России в бою против Ковалева все было по-другому. С тех пор я сильно прибавил, — отметил Ярд на пресс-конференции. — Многие боксеры получают слабаков, когда дерутся за титулы чемпионов, а мне все время попадаются эти русские монстры с мышцами и прессом.

Как бы то ни было, это бокс. Бог не допустит испытаний, которые были бы нам не по силам. Я силен и сердцем, и духом, и я обеспечил хорошую жизнь своей семье. Я вернусь. Я очень амбициозен, и я действительно думал, что смогу победить».

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.