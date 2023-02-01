Энтони Ярд: «Бетербиев сказал мне, что я дал ему самый сложный бой в его жизни»

Британский боксер Энтони Ярд (22-3) раскрыл слова чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0), которые он произнес ему после боя.

«Он сказал мне, что я дал ему самый сложный бой в его жизни, — приводит слова Ярда Boxing Scene. — Он сказал, что я силен, что сейчас его время, что у него слишком много опыта. Он добавил: «Ты — будущее». Ковалев тоже говорил обо мне хорошие слова. Но меня на самом деле это не сильно волнует. Меня не волнует, что обо мне говорит другой мужчина, меня волнует, что обо мне говорят девушки. Шучу... я просто шучу».

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.