Энтони Ярд: «Я хочу реванш с Бетербиевым или бой с Биволом»

Британский боксер Энтони Ярд (22-3) заявил, что он может побить чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2).

«Я хочу матч-реванш с Бетербиевым, — сказал британец talkSPORT Boxing. — Мне все равно, с кем драться. Буатси? Мне нравится эта идея. Также я хочу испытать себя в бою с Биволом и Канело. Я хочу выйти против них, потому что я чувствую, что я в форме, что если я правильно подберу геймплан, у меня будет возможность побить их всех.

Меня не беспокоит рекорд. Я хочу выйти н ринг и быть андергдогом. В бою с Бетербиевым я доказал, что, несмотря на свой ограниченный опыт, я могу потягаться с лучшими, а некоторых из них побить».

Артур Бетербиев (19-0) нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.