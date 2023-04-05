Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд должны подраться 17 июня

Чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0) и чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) встретятся на ринге 17 июня в Лас-Вегасе, США, сообщает журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

Официальный анонс будет сделан 22 апреля на поединке между регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (28-0) и бывшим чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсией (23-0)?.

Ранее стало известно, что переговоры Спенса и Кроуфорд?а сдвинулись с мертвой точки, так как они договорились о разделении прибыли с боя.

Спенс и Кроуфорд на протяжении нескольких лет не могут договориться об объединительном поединке. Их бой остается одним из самых ожидаемых в мире бокса на сегодняшний день.