Эррол Спенс подерется с Китом Турманом 17 декабря

Чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0) встретится с бывшим чемпионом мира в полусреднем весе Китом Турманом (20-5) 17 декабря на AT&T Stadium в Далласе, США. Об этом сообщает Blue Blood Sports TV.

Спенс должен был подраться с чемпионом WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (38-0), но переговоры зашли в тупик. Спенс в прошлом бою одержал досрочную победу в 10-м раунде над Йорденисом Угасом (27-5) и завоевал пояс WBA в полусреднем весе. Бой состоялся 16 апреля на «Эй-ти-энд-ти-стэдиум» в Арлингтоне, США.

Турман стал обязательным претендентом на титул WBC, победив Марио Барриоса (26-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 6 февраля на Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.