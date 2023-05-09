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Сегодня, 10:27

Эррол Спенс подтвердил, что переговоры о бое с Кроуфордом идут хорошо

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0) подтвердил, что его следующий бой может пройти против чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (39-0).

«Я человек слова. Я не собираюсь драться ни с кем другим, кроме него... Я и Кроуфорд, мы разговариваем напрямую. Мы разговаривали по телефону в течение 30 минут. Все прошло хорошо, и наши команды все еще ведут переговоры. Все идет очень хорошо», — сказал Спенс в интервью On The Rocks w/ AO.

Ранее сообщалось, что Спенс и Кроуфорд могут встретиться 17 июня в Лас-Вегасе, США.

Спенс и Кроуфорд на протяжении нескольких лет не могут договориться об объединительном поединке. Их бой остается одним из самых ожидаемых в мире бокса на сегодняшний день.

Бокс
Эррол Спенс
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