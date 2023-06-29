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Сегодня, 14:33

Эвандер Холифилд не верит, что Усик сможет побить Фьюри

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд (44-10) ясно дал понять, что он считает чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) фаворитом в потенциальном бою с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Я думаю, что Тайсон Фьюри показал, что он отличный боец, — сказал Холифилд изданию Boxing Social. — Из всех бойцов он единственный, кто смог внести коррективы, а внесение коррективов делает тебя лучше.
Дело в том, что никто его не победил! Я не знаю [как Усик может победить Фьюри]. Никто этого не делал, и пока никто этого не сделает, кто скажет, что кто-то сможет?»

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Поединок состоялся 3 декабря 2022-го на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

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