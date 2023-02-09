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Сегодня, 12:25

Тищенко о бойкоте американцев ЧМ в Ташкенте: «Это личное дело каждой сборной»

Тищенко прокомментировал отказ сборной США по боксу от участия в чемпионате мира, из-за допуска россиян
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко прокомментировал отказ сборной США по боксу от участия в чемпионате мира, из-за допуска на него россиян.

«Сложно сказать, как эта ситуация будет развиваться дальше. Печально, что политика влезает в спорт, спортивные организации так реагируют. Спорт всегда примирял народы, останавливал войны на время проведения Олимпийских игр. Печально, что политика вмешалась. Спорт, наоборот, призван объединять людей и объединять нации, а так получается раздел. Кто-то поедет, а кто-то не поедет. Мы тоже в сложной ситуации, много санкций, но что делать. В целом это личное дело каждой сборной. На Олимпийских играх в Москве и Лос-Анджелесе тоже отдельные страны не выступали, но от этого они не стали неполноценными. Это не сказалось на уровне их проведения. Но в целом это не нормально. В Ташкенте и так будет кому составить конкуренцию и без американцев. Там будет много сильных стран», — приводит слова Тищенко MMA.Metaratings.ru.

Федерация бокса США отказалась принимать участие в чемпионата мира, который пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). На официальном сайте организации говорится, что причиной этому послужило разрешение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tishenko-o-boikote-amerikancev-chm-v-tashkente-eto-lichnoe-delo-kazhdoi-sbornoi-226434/
Бокс
Евгений Тищенко
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