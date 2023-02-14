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Сегодня, 23:14

Федерация бокса Канады объявила о бойкоте чемпионата мира из-за участия россиян

Ана Горшкова
Корреспондент
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Федерация бокса Канады объявила о бойкоте чемпионата мира 2023 года среди мужчин и женщин из-за участия спортсменов из России и Белоруссии под своими национальными флагами.

«У нас есть серьезные опасения, связанные с риском, с которым сталкивается наш вид спорта, и будущим бокса в качестве олимпийского вида спорта», — приводит слова главы организации Райана О'Ши РИА «Новости» со ссылкой на TSN.

Ранее Федерация бокса США отказалась принимать участие в мужском и женском чемпионатах мира. Затем к бойкоту присоединились организации из Ирландии и Чехии.

Сборная Великобритании на данный момент сообщила об отказе от участия в женском чемпионате мира. По поводу участия в мужском чемпионате мира по боксу организация примет решение позднее.

Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в Нью-Дели, мужской — в мае в Ташкенте.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.

Американский боксер Джулиус Балло. Сборная США бойкотирует чемпионат мира. Американской федерации не нравится, что Россия выступит с флагом и гимном

Источник: РИА Новости
Бокс
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