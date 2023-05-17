КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Бокс/ММА

Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

17 мая, 12:03

Федерация бокса России рассматривает возможность отбора на Олимпиаду в Париже через Азиатские игры

Алина Савинова
Telegram Дзен

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов сообщил, что организация рассматривает возможность отбора спортсменов на Олимпиаду-2024 через участие в Азиатских играх.

«Будем ждать решения МОК по поводу допуска наших спортсменов на Олимпийские игры и отбора. Предполагаю, что у нас будет возможность сделать это через Азиатские игры. Но для нас это не означает легкий путь, поскольку в Азии спортсмены сильнее, чем сейчас в Европе», — приводит ТАСС слова Кравцова.

Ранее сообщалось, что спортсменов из России не допустят до выступления на Европейских играх в Польше, которые являются частью квалификационных соревнований на Олимпийские игры в Париже.

Азиатские игры будут проходить в Китае с 23 сентября по 8 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/17766883
Бокс
Эдуард Кравцов
1
Обсудить
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Наши футболисты играют на Кубке мира с командами США, Испании, Канады. После разгрома японцев вышли с российским флагом
Генсек ВФВ: «У наших команд большие шансы пройти отбор на Олимпиаду, если нас допустят»
Кокшаров прокомментировал новость о лишении шансов мужской сборной России по гандболу выступить на ОИ-2024
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
Тарасова считает, что призывы Украины никак не повлияют на решение ISU по российским фигуристам
Украинские спортсмены призвали ISU сохранить полное отстранение российских фигуристов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тимоти Брэдли: «Сауль Альварес победит Дэвида Бенавидеса»

Джермелл Чарло должен подраться с Цзю не позднее 30 сентября