Федор Емельяненко: «Бокс? Я закончил»

Федор Емельяненко рассказал, что истории с его возвращением не будет

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал, возможно ли его возвращение в бокс в будущем.

— На пресс-конференции вы будто бы оставили намек, что еще можете рассмотреть вариант с возвращением — например, по правилам бокса?

— Нет-нет. Я закончил выступления. Но просто, знаете, сколько раз в истории нашей такое было, когда люди что-то подсобирали, что-то подкопили или устроили свою жизнь как-то, а потом раз... то деньги обесцениваются, то революция, то еще что-нибудь. Руки-ноги есть. Бокс? Я закончил, — цитирует Емельяненко Sport24.

Российский боец Федор Емельяненко объявил о завершении профессиональной карьеры 5 февраля после поражения от американца Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290. Бейдер нокаутировал 46-летнего Емельяненко в середине первого раунда.

Емельяненко провел свой первый бой в ММА в мае 2000 года. Всего на его счету 40 побед и 7 поражений в карьере.