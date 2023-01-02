Шелли Финкель: «Следующий бой Уайлдер может провести против Джошуа»

Менеджер чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) сообщил, что американец может встретиться с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) в 2023 году.

«Деонтей может провести следующий бой против Джошуа, — сказал Финкель World Boxing News. — Мы могли бы встретиться с ним в Великобритании или на Ближнем Востоке. У нас есть элиминатор WBC, и мы выполним свои обязательства, но мы хотим боя с Энтони Джошуа. Эдди Хирн связался с нами в августе, но тогда у нас был запланирован бой с Робертом Хелениусом. Мы ответили, что не будем ни с кем разговаривать, пока не закончится поединок. Теперь мы готовы заключить сделку с Джошуа. Деонтей хочет драться с Энтони. С 2017 года мы пытаемся организовать этот поединок. Давайте заключим сделку и устроим бой. Фанаты хотят это увидеть».

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.