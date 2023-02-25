Флойд Мейвезер — Аарон Чалмерс: где смотреть и во сколько начало боя

В ночь с 25 на 26 февраля состоится выставочный боксерский поединок между американцем Флойдом Мейвезером и англичанином Аароном Чалмерсом.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя.

Поединок состоится в Лондоне на «O2 Arena». Ориентировочное начало — в 00.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ, а также на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

На счету 46-летнего Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе, у 35-летнего Чалмерса 5 побед и 2 поражения в карьере.