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Сегодня, 12:00

Флойд Мейвезер — Аарон Чалмерс: где смотреть и во сколько начало боя

Иван Торопцев
Корреспондент
Флойд Мейвезер.
Фото USA Today Sports
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В ночь с 25 на 26 февраля состоится выставочный боксерский поединок между американцем Флойдом Мейвезером и англичанином Аароном Чалмерсом.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя.

Поединок состоится в Лондоне на «O2 Arena». Ориентировочное начало — в 00.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ, а также на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

На счету 46-летнего Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе, у 35-летнего Чалмерса 5 побед и 2 поражения в карьере.

Мейвезер&nbsp;&mdash; Чалмерс. Мейвезер — Чалмерс: онлайн-трансляция боя

Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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