Флойд Мейвезер — Аарон Чалмерс: прямая трансляция боя

В ночь с 25 на 26 февраля в Лондоне пройдет выставочный боксерский поединок между американцем Флойдом Мейвезером и англичанином Аароном Чалмерсом.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя.

Поединок пройдет на стадионе «O2 Arena» и начнется в 00.00 по московскому времени.

На счету 46-летнего Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе, у 35-летнего Чалмерса 5 побед и 2 поражения в карьере.

Трансляцию боя в прямом эфире может будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ, а также на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».