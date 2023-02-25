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Сегодня, 18:00

Флойд Мейвезер — Аарон Чалмерс: прямая трансляция боя

Иван Торопцев
Корреспондент
Флойд Мейвезер.
Фото Global Look Press
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В ночь с 25 на 26 февраля в Лондоне пройдет выставочный боксерский поединок между американцем Флойдом Мейвезером и англичанином Аароном Чалмерсом.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя.

Поединок пройдет на стадионе «O2 Arena» и начнется в 00.00 по московскому времени.

На счету 46-летнего Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе, у 35-летнего Чалмерса 5 побед и 2 поражения в карьере.

Трансляцию боя в прямом эфире может будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ, а также на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

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Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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