Флойд Мейвезер и Дастин Порье посетят турнир Hardcore Boxing

Глава Hardcore Boxing Анатолий Сульянов объявил о турнире в Дубае. В главном бою вечера сойдутся Джаррелл Миллер (25-0) и австралиец Лукас Браун (31-3). Также на турнире Сослан Асбаров подерется с обладателем пояса WBO Global Брэндоном Глэнтоном, а Самат Абдырахманов выйдет против аргентинца Николаса Дэвида Верона. Кроме того, за чемпионский пояс Hardcore Boxing в весовой категории до 91 кг сойдутся в реванше Али Балоев и Курейш Сагов.

«Ну и одна из главных сенсаций. Мы, Hardcore Media, подписали контракт с крупнейшим спортивным медиа-холдингом планеты ESPN и первый международный турнир Hardcore Boxing увидит весь мир. Hardcore Boxing идет к главной цели — стать Лигой бокса номер один в Мире. И это лишь первый шаг», — написал Сульянов в соцсетях.

Также он сообщил, что турнир в Дубае посетят Флойд Мейвезер, Рой Джонс-младший, Антонио Тарвер, Жозе Альдо, Дастин Порье, Джуниор Дос-Сантос, а соведущим будет экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли.