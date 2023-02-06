Флойд Мейвезер: «Ломаченко не заслуживал титульного боя»

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) считает, что экс-чемпион мира Василий Ломаченко (17-2) слишком быстро получил бой за титул.

«Я заслужил свой шанс подраться за титул чемпиона, — сказал Мейвезер FightHype. — Но есть такой парень, как Ломаченко... Сколько он провел боев в любителях? 400? Да, он профессионал, но ему нельзя было давать драться за пояс в третьем или четвертом поединке в профи.

Я провел 17 боев за полтора года — и только потом вышел на чемпионский бой против Хенаро Эрнандеса. Так что я заслужил это. Мне ничего не дали просто так".

Ломаченко следующий бой проведет против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (28-0).

