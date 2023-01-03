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Сегодня, 15:22

Флойд Мейвезер намерен впервые подраться в Великобритании

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) заявил, что в феврале он впервые проведет бой в Великобритании.

«Я планирую подраться в Великобритании. Жду не дождусь, когда в феврале я приеду сюда и проведу выставочный бой для британских фанатов, ведь когда я был профессионалом, я никогда не дрался в Великобритании, — сказал Мейвезер The Sunday Telegraph. — Я хочу помогать популяризировать бокс, потому что без бокса я не был бы там, где сейчас. Для меня бокс — это движущая сила».

13 ноября в Дубае Мейвезер в выставочном бою победил блогера Деджи техническим нокаутом в шестом раунде.

Флойд Мейвезер-младший
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