Флойд Мейвезер назвал бой, который он хочет увидеть

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) делает все, чтобы не драться с бывшим двукратным чемпионом мира во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (26-0).

«Если бы я назначал бои, я бы хотел увидеть Альвареса с Бенавидесом. Канело — чертовски хороший боец, но, по моему личному мнению, он уклоняется от боя с Бенавидесом. Это мое личное мнение, и я имею право высказывать его. Мы хотим увидеть бой с Бенавидесом! Давайте сделаем это!» — сказал Мейвезер FighterIQ.

Бенавидес и Калеб Плант (22-1) встретятся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США. Победитель получит право подраться за титул, который сейчас принадлежит Альваресу.