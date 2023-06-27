Флойд Мейвезер назвал бойца, которого избегает Сауль Альварес

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) заявил, что хочет увидеть поединок между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2) и обладателем временного титула WBC во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (27-0).

«Мы продолжаем говорить, что хотим увидеть бой Канело против Бенавидеса. Канело — отличный боец, но, по моему личному мнению, он избегает Бенавидеса, — сказал Мейвезер в интервью FighterIQ. — Это мое личное мнение, и я имею право высказывать его. Так оно и есть. Мы хотим увидеть его против Бенавидеса. Давайте устроим этот бой!»

Альварес подписал контракт с промоутерской компанией Premier Boxing Champions и должен подраться с чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (32-0) в сентябре.