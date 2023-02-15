Флойд Мейвезер назвал величайших боксеров в истории. В его списке нет Мохаммеда Али и Майка Тайсона

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) назвал лучших боксеров в истории по его мнению.

«Я выберу Пернелла Уитакера, Роберто Дюрана, — сказал Мейвезер в разговоре с Fat Joe. — Дюран, возможно, был величайшим легковесом в истории и стал одним из «четырех королей» в полусреднем и среднем весе.

Я должен назвать Ларри Холмса. У него была отличная база, у него был джеб, и даже сейчас он продолжает жить прекрасной жизнью, потому что он сделал умные инвестиции. Также я выберу Аарона Прайора. Аарон Прайор проиграл единственный бой против наркотиков".

Мейвезер проведет выставочный бой против экс-бойца Bellator Аарона Чалмерса 25 февраля в Лондоне, Великобритания.