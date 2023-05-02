Флойд Мейвезер перечислил бои, которые он хочет увидеть больше всего

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) рассказал, какие бои по боксу он хочет увидеть сейчас больше всего.

«Бои, которые я хочу увидеть сейчас больше всего? В первую очередь поединок Теренса Кроуфорда против Эррола Спенса, — сказал Мейвезер в интервью The Fight Guys. — В легком весе есть много талантливых ребят, и я бы глянул на бой Девина Хейни с Шакуром Стивенсоном, а также Теофимо Лопеса с Джервонта Дэвисом. В супертяжелом весе я бы посмотрел на бой [Александра] Усика с [Тайсоном] Фьюри и Деонтея Уайлдера с Энтони Джошуа».

Ранее сообщалось, что поединок Эррола Спенса (28-0) и Теренса Кроуфорда (39-0) может состояться 22 июля.