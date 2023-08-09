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Сегодня, 14:18

Флойд Мейвезер предложил Наоя Иноуэ бой с Джервонта Дэвисом

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) заявил, что он не сильно впечатлен навыками чемпиона WBC и WBO в первом полулегком весе Наоя Иноуэ (25-0).

«Несмотря на победу над Стивеном Фултоном, Фултон не является сильным боксером. В первом бою Нонито Донэйр попадал по нему [Иноуэ]. Если я не ошибаюсь, Донэйру было около 40 лет, так что он [Иноуэ] должен был нокаутировать его в первом бою.

Что мне нужно от Иноуэ, так это чтобы он приехал на бой в США, сдал анализы крови и мочи. Я думаю, что он отличный боец. Он многое берет из моего арсенала. Но это нормально, надо учиться у великих. Я хотел бы увидеть его бой с Джервонта Дэвисом в промежуточном весе», — сказал Мейвезер в интервью FightHype.

Иноуэ нокаутировал Стивена Фултона (21-1) в 8-м раунде и стал новым чемпионом WBC и WBO в первом полулегком весе. Поединок состоялся 25 июля на Ariake Arena в Токио, Япония.

Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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