Флойд Мейвезер признался, что мог закончить бой с Макгрегором в первых раундах

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) заявил, что не хотел быстро нокаутировать экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (0-1) во время их боя в 2017 году.

«Я не готовился к бою с Конором Макгрегором так усердно, как мог бы. Я мог бы сделать так, чтобы бой длился два или три раунда, но люди были бы расстроены. Я рад, что бой прошел так, как он прошел, потому что люди отдали свои деньги не зря», — сказал Мейвезер в интервью FightHype.

Мейвезер завершил карьеру на профессиональном ринге в 2017 году, когда победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде.