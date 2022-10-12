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Сегодня, 11:17

Флойд Мейвезер: «Величайшие боксеры в истории — это чернокожие»

Давид Хачатрян
Флойд Мейвезер.
Фото AFP

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) раскритиковал абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) за то, что он отказывается выходить на ринг со своими соотечественниками.

«Канело сделал себе карьеру, побеждая мексиканских бойцов, но теперь он вдруг говорит, что не хочет драться с [Дэвидом] Бенавидесом. Говорит, что не хочет драться с мексиканцами, — возмущается Мейвезер в интервью FightHype. — Это способ соскочить с боя. Давайте сейчас чернокожие скажут: «Мы не будем драться друг с другом». Они этого не скажут, потому что лучший должен драться с лучшим. Великие должны драться с великими. Величайшие боксеры в истории — это чернокожие».

Ранее Альварес сказал, что он не будет драться ни с бывшим двукратным чемпионом мира во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (26-0), ни с бывшим чемпионом мира во втором среднем весе Хильберто Рамиресом (44-0), потому что они мексиканцы.

Флойд Мейвезер-младший
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Хильберто Рамирес хочет отомстить Биволу за Сауля Альвареса