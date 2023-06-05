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Сегодня, 08:38

Нганну обратился к Фьюри: «Хватит болтать и давай уже подеремся»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) призвал чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) принять его предложение подраться на ринге.

«Как бы то ни было... я буду готов, Тайсон Фьюри. Хватит болтать и давай уже подеремся. Я уже сделал тебе одолжение, согласившись на твои перчатки и твои правила из-за твоих ограниченных навыков», — написал Нганну в Twitter.

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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