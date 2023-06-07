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Сегодня, 13:45

Фредди Роуч назвал лучшего боксера в мире

Давид Хачатрян
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Известный тренер Фредди Роуч в преддверии поединка между чемпионом WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (39-0) и чемпионом WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эрролом Спенсом (28-0) назвал Кроуфорда лучшим действующим боксером в мире.

«Я думаю, что Кроуфорд — лучший боксер в мире. Он очень хороший боец, у Спенса будет очень тяжелая ночь, но ни для одного из них она не будет легкой. Это два высококлассных бойца, мне не терпится увидеть их бой», — сказал Роуч K.O. Artist Sports.

Кроуфорд и Спенс проведут поединок 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.?

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