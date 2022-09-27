Фрэнк Уоррен работает над боем Фьюри и Джошуа

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен подтвердил, что, несмотря на заявление Тайсона Фьюри (32-0) о том, что он не будет драться с Энтони Джошуа (26-3), бой Фьюри и Джошуа до сих пор в силе.

«Мы пытаемся организовать этот бой. Мы усердно над этим работаем, — сказал Уоррен в интервью Talk Sport. — Тайсон сказал, что хочет этого поединка. У них [Matchroom Boxing] был контракт 10 дней, и Тайсон потерял терпение [ждать]. Мы пытаемся сделать бой, и сегодня у нас была [c Matchroom Boxing] продуктивная встреча. Посмотрим, что будет дальше. Мы просто ждем, когда контракт вернется к нам от них. Скоро 3 декабря, и мы должны начать продавать бой. Место этого мероприятия уже забронировано, но у нас есть много работы касательно организации этого боя».

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.