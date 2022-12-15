Фрэнк Уоррен: «Следующий бой Усик проведет против Фьюри, а не Дюбуа»

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен заявил, что сперва состоится бой за объединение поясов в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри (33-0) и Александром Усиком (20-0), а уже потом обязательные защиты.

«Они [WBA] обязали Усика защитить пояс в бою с Дюбуа, но бой за объединение поясов состоится раньше. Мы работаем над боем Тайсона и Усика, — сказал Уоррен в интервью talkSPORT. — Все руководящие органы согласятся на бой за объединение поясов, потому что впервые за 25 лет у нас может быть абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе».

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение назначить Усику обязательную защиту против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа (19-1).

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.