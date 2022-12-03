Фьюри — Чисора: во сколько начало прямой трансляции боя

В ночь на воскресенье, 4 декабря, в Лондоне состоится бой между британскими боксерами: Тайсон Фьюри выйдет на ринг против Дерика Чисоры. Бой состоится на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени.

Прямой телевизионной трансляции в России не будет. Официально поединок покажут на ESPN+ и BT Sport Box Office. Следить за ходом боя можно на сайте «СЭ».

Для Фьюри и Чисоры это будет третий очный бой. Первый бой состоялся в 2011 году, тогда победу единогласным решением судей одержал Фьюри. В 2014-м Чисора в 10-м раунде был вынужден отказаться от продолжения боя.