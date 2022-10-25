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Сегодня, 12:42

Фьюри и Усик должны подраться в марте 2023 года в Саудовской Аравии

Давид Хачатрян
Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
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Инсайдер ESPN Майк Коппингер сообщил, что бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0) и чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.

«Мне сказали, что продолжаются переговоры о бое Фьюри и Усика в Саудовской Аравии в марте 2023-го за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, — сказал Коппингер. — Фьюри относился к бою с Джошуа как к разогреву к бою с Усиком. Но единственным британским боксером с громким именем, который свободен, был Дерек Чисора. Чисора хороший противник, но проблема в том, что Фьюри дважды побеждал его. Кто захочет смотреть этот бой в третий раз?»

Фьюри подерется с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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