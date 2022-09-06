«Бери 40 процентов или уходи». Фьюри направил официальное предложение о контракте Джошуа

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри направил официальное предложение о контракте Энтони Джошуа.

При этом Фьюри предложил следующее распределение гонорара: он получит 60 процентов от общей суммы, в Джошуа — 40 процентов.

«Я предложил Джошуа контракт 60 на 40. Это больше, чем плата за проезд. Я хочу, чтобы этот бой состоялся. Бери 40 процентов или уходи», — сказал Фьюри в видеообращении в Twitter.

34-летний Фьюри в апреле нокаутировал Диллиана Уайта и второй раз подряд защитил титул WBC, оставшись непобежденным (32 победы и одна ничья).

32-летний Джошуа является бывшим чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, (IBF) и (IBO). На его счету 24 победы и три поражения, последние два из которых британец потерпел в боях против украинца Александра Усика.