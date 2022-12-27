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Сегодня, 13:00

Фьюри назвал бой, после просмотра которого он стал заниматься боксом

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) признался, что был под большим впечатлением от первого боя Леннокса Льюиса (41-2) и Хасима Рахмана (50-9).

«Мое первое яркое воспоминание о боксе — это бой Леннокса Льюиса и Хасима Рахмана. Мы ждали этого боя всю ночь. Он (Рахман. — Прим. «СЭ») уложил его в первых раундах. Это было мое первое реально яркое воспоминание о боксе. Конечно, я и до этого смотрел бокс, но до этого момента он меня не особо интересовал», — сказал Фьюри в интервью IFL TV.

Рахман нокаутировал Льюиса в пятом раунде. Бой состоялся в апреле 2001 года. Через полгода Льюис взял реванш, нокаутировав американца в четвертом раунде.

Бокс
Леннокс Льюис
Тайсон Фьюри
Хасим Рахман
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