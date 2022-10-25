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Сегодня, 12:23

Фьюри назвал трех боксеров, с которыми он подерется в 2023 году

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) подтвердил, что в 2023 году проведет три боя. Он не исключил, что подерется с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) дважды.

«Я намерен в следующем году провести три боя, начиная с поединка с Усиком в феврале, — отметил Фьюри в интервью The Mirror. — Если он захочет матч-реванш, мы можем провести матч-реванш. В конце года можно подраться с Деонтеем Уайлдером, если он будет обязательным претендентом, Джо Джойсом или Даниелем Дюбуа».

Фьюри подерется с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри
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