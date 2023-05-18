Фьюри не будет драться летом и готовится к бою с Усиком в декабре

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) намерен не выступать летом, а планирует дождаться объединительного поединка с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) в декабре в Саудовской Аравии. Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

«Сейчас оба бойца ждут конца года, чтобы сразиться друг с другом на Ближнем Востоке, потому что именно там большие деньги, — сказал Арум ProBox TV. — Сейчас я думаю, что Тайсон будет ждать [боя], но все может измениться. Все зависит от того, с каким настроением он проснется утром».

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.