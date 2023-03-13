Фьюри предложил Усику не включать в договор пункт о бое-реванше

Британский боксер Тайсон Фьюри обратился к украинцу Александру Усику перед объединительным боем в тяжелом весе.

Фьюри предложил Усику не включать в договор опцию о проведении бое-реванше.

«Как насчет того, чтобы не включать пункт о бое реванше? Давай перейдем на новый уровень. Не переживай о сумме, которая будет у тебя после поражения. Победитель получает признание, проигравший — ничего. Никакого реванша? Как тебя идея?» — сказал Фьюри в своих социальных сетях.

Фьюри и Усик должны подраться 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.