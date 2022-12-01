Тайсон Фьюри: «У меня нокаутов больше, чем у Усика боев»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) заявил, что он не считает чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) серьезной угрозой.

«Я 14 лет в профессиональном боксе. И у меня до сих пор ни одного поражения, — сказал «Цыганский король» на YouTube-канале Frank Warren's Queensberry Promotions. — Все эти ваши разговоры об Усике... вы хоть понимаете, что все, о чем он мечтает, есть у меня? У меня нокаутов больше, чем у него боев. У меня поясов больше, чем у него в шкафу штанов. У меня больше выступлений в главных событиях, чем у него носков».

Фьюри встретится с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.