Гассиев — Балогун: прямая трансляция боя — сегодня в 23.00

3 марта в Ереване (Армения) пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где в главном бою вечера за титул чемпиона WBA Intercontinental подерутся россиянин Мурат Гассиев и американец Майк Балогун. Их поединок начнется не ранее 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте текстовую трансляцию боя Гассиев — Балогун. Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Поединок в тяжелом весе по правилам бокса пройдет в формате 10 раундов.

Ранее, 2 марта, спортсмены прошли взвешивание и провели битву взглядов. 39-летний Балогун показал вес 106,5 кг. 29-летний Гассиев оказался тяжелее своего соперника — 108,4 кг.

Гассиев одержал 29 побед в 30 боях в своей боксерской карьере. В активе Балогуна — 20 побед, 16 из них он одержал досрочно.