Гассиев: «Спасибо Армении за возможность вернуться к большим боям»

Российский боксер Мурат Гассиев после победы над американцем Майком Балогуном в главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» поблагодарил Армению за поддержку. Турнир прошел в Ереване, а Гассиев перед этим получил гражданство Армении.

«Спасибо Армении за такую поддержку, за возможность вернуться к большим боям. Надеюсь, это откроет мне новые границы и даст возможность биться за титул чемпиона мира», — сказал Гассиев.

Теперь на счету 29-летнего Гассиева 30 побед в 31 поединке за карьеру.