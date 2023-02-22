Камил Гаджиев уверен, что Мейвезер будет доминировать над Чалмерсом

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что Флойд Мейвезер будет доминировать над своим оппонентом Аароном Чалмерсом.

«Флойд, конечно, должен побеждать. Я сильно удивлюсь, если это будет не так. Но даже думая, что он победит, я все равно в этот день включу телевизор и буду смотреть этот бой.

Буду болеть за Флойда. Он, говорят, такой чуть вредный парень. Но все же, когда он выходит на ринг, это его шоу. И в этот день мой телевизор я буду включать из-за него», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.

Турнир состоится в Лондоне на стадионе O2 Arena. Бой будет длиться восемь раундов по две минуты.

Телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 февраля, эксклюзивно покажет поединок легенды бокса — 46-летнего американца Флойда Мейвезера — против 35-летнего британского бойца MMA Аарона Чалмерса.