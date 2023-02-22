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Сегодня, 19:43

Камил Гаджиев уверен, что Мейвезер будет доминировать над Чалмерсом

Руслан Минаев
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Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что Флойд Мейвезер будет доминировать над своим оппонентом Аароном Чалмерсом.

«Флойд, конечно, должен побеждать. Я сильно удивлюсь, если это будет не так. Но даже думая, что он победит, я все равно в этот день включу телевизор и буду смотреть этот бой.

Буду болеть за Флойда. Он, говорят, такой чуть вредный парень. Но все же, когда он выходит на ринг, это его шоу. И в этот день мой телевизор я буду включать из-за него», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.

Турнир состоится в Лондоне на стадионе O2 Arena. Бой будет длиться восемь раундов по две минуты.

Телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 февраля, эксклюзивно покажет поединок легенды бокса — 46-летнего американца Флойда Мейвезера — против 35-летнего британского бойца MMA Аарона Чалмерса.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Камил Гаджиев
Флойд Мейвезер-младший
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